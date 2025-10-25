'Türkiye birincileri, disiplinli bir biçimde süreci yönetmiş'

Psikolojik Danışman Rehberlik Öğretmeni Muharrem Küçükodabaşı Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Hayatımız Eğitim" programına katılarak, moderatör Fatma Sağdıç'ın sorularını yanıtladı.

Psikolojik Danışman Rehberlik Öğretmeni Muharrem Küçükodabaşı, bir şeyin daha iyisi varken, iyisini talep etmenini doğru olmadığı konusunda uyarılarda bulunarak, “Çoğu öğrenci bir şeyi yaparken bir şeyi yıkıyor. Denemeden çıkıyor, ‘Hocam’ diyor, ‘Türkçe çok kötüydü bir önceki denemeye göre, matematik çok iyiydi’ diyor. Bir şeyi yaparken bir şeyi yıkmamak çok önemli. Bir şeyde iyiysek, matematiğimiz 30 netin altına düşmüyorsa ve biz bir matematik stiliyle çalışıyorsak onu bozma. Türkçen iyi değilse ona yönelik ekstra çalışma yap. Bunu programına yansıt. Bunu haftalık olarak kendin değiştir. Problem yap, geometri yap, mat 1 yap, mat 2 yap, sorularını artır. Çözemediğin sorularını öğretmenlerinle çöz. Bir şeyin daha iyisi varken, iyisini talep etmek bana çok doğru gelmiyor. Daha iyisini yapabilmek, oturup o hocayla o soruyu çözebilmektir. Bu gibi hamleler yaptıktan sonra bugün olmazsa yarın ama bir şekilde o başarı geliyor. Türkiye birincilerine bakıyoruz, çıkıyorlar televizyona. ‘Nasıl çalıştın?’ diyorlar. ‘Sadece oturdum ve çalıştım’ diyor. Ama geri planında ise şu var: Kendini çok iyi biliyor. Neyi yapıp neyi yapamayacağını biliyor, kendini tanımış. ‘Türkçem iyi, matematiğim kötü, fen bilgisinde eksiklerim var’ diyor. Aslında kendi analizini kendisi içsel olarak yapmış ve bunu yaptıktan sonra da bunu gerçeğe, sahaya yansıtmış. Ona göre çalışmış, disipliner bir biçimde gitmiş ve süreci yönetmiş. Sadece bir senelik bir çalışmayla değil, aslında bakarsanız ortaokuldan başlıyor bu süreç. Disiplinli çalışma, sürekliliği sağlama, bol kitap okuma, kendine vakit ayırma, her zaman ders değil biliyorsunuz. Bu gibi işleri yaptıktan sonra bir öğrencinin başarısız olma gibi bir durumunun olduğunu pek varsaymıyorum” açıklamalarında bulundu.