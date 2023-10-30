Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında binlerce pedal

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., birbirinden farklı etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek, 100'üncü yaşını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne özel bisiklet turu düzenledi.

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  • 30.10.2023 15:22
  • Güncelleme: 30.10.2023 16:04
Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında binlerce pedal
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., birbirinden farklı etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek, 100’üncü yaşını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti’ne özel bisiklet turu düzenledi.

Türkiye Yüzyılı Bisiklet Turu’na binlerce Kayserili katılırken, etkinlikte birbirinden güzel renkli görüntüler ortaya çıktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Yüzyılı Bisiklet Turu binlerce bisiklet severin katılımıyla gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Kayseri’de sporu bir yaşam şekli haline getirmeyi amaçlayan, sporun ve sporcunun en büyük destekçisi Spor A.Ş.’nin düzenlediği bu etkinlikte, katılımcılar, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’ndan başlayarak, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne kadar pedal çevirdi.

Basketbol ve tenis turnuvaları da tamamlandı

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 10-15 yaş aralığında kız-erkek 75 sporcunun yer aldığı Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası ve Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Kupası 3x3 Basketbol Turnuvası da tamamlandı.

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İHA

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