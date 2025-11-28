Türkiye'de 3 milyon 33 bin kişi işsiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 İşgücü İstatistiklerini yayımladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda ise yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM 185 BİN KİŞİ ARTTI

TÜİK’in Ekim 2025 İşgücü İstatistikleri’ne göre; istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5 iken kadınlarda ise yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.