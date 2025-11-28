Türkiye'de 3 milyon 33 bin kişi işsiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre işsiz sayısı 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bin kişi oldu.

Türkiye'de 3 milyon 33 bin kişi işsiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 İşgücü İstatistiklerini yayımladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda ise yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM 185 BİN KİŞİ ARTTI

TÜİK’in Ekim 2025 İşgücü İstatistikleri’ne göre; istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5 iken kadınlarda ise yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'den Gazze'ye Uzanan El
Kayseri'den Gazze'ye Uzanan El
Talas'ta Filelerin Şampiyonu 'Alpagutlar' Oldu
Talas’ta Filelerin Şampiyonu “Alpagutlar” Oldu
PFDK'dan Kayserispor'a ve Baki Ersoy'a ceza
PFDK’dan Kayserispor’a ve Baki Ersoy’a ceza
FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan firari yakalandı
FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan firari yakalandı
Zonguldak Milletvekili Ertuğrul'dan ölen Kayserili Jandarma Eri ile ilgili şok iddia!
Zonguldak Milletvekili Ertuğrul'dan ölen Kayserili Jandarma Eri ile ilgili şok iddia!
Akaryakıtın saati saatini tutmuyor: Dün zam bugün indirim
Akaryakıtın saati saatini tutmuyor: Dün zam bugün indirim
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!