Türkiye'de bir tane var, ikincisi de Kayseri'de

Kayseri’de antikacılık yapan koleksiyoner İhsan Özbey, İstanbul’da yaşlı bir antikacıdan aldığı Osmanlı tulumbasını memleketi Kayseri’ye getirdi. Özbey, “Bizim gayemiz bu kültür mirasını Kayseri halkına tanıtmak ve Kayseri’de kalması. Bu eseri Kayseri’de bir koleksiyoner veya kamu kurumları alması iyi olur” dedi.

“İSTEĞİMİZ, ECDAD YADİGARI KAYSERİ'DE KALMASI”

Türkiye’de bir başkasını Bursa’nın Cumalıkızık Köyü’ndeki Etnografya Müzesi’nde gördüğünü ifade eden Antikacı Özbey, şöyle konuştu: “Bu tulumbanın aynısı Bursa’nın Cumalıkızık Köyü Etnografya Müzesi’nde sergileniyor. Ben koleksiyoner olarak Türkiye geneli aktif olmama rağmen bir tane gördüm. İkincisi de bize nasip oldu. Müzelik bir eser. Bizim isteğimiz bu ürünün ecdad yadigarı Kayseri’de kalması.”