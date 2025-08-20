Türkiye'de çalışma süresi yasal sınırı aştı: En çok mesai yapan ikinci ülkeyiz

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün paylaştığı verilere göre, Türkiye ortalama 45,7 saatlik haftalık çalışma süresi ile en çok mesai yapan ikinci ülke oldu. Listenin en başında ise 47,6 saat ile Kolombiya yer aldı. Bu veriler ile Türkiye’de benimsenen iş hukuku mevzuatına göre olağan çalışma süresinin en fazla haftalık 45 saat olması belirlenmiştir. Açıklanan verilere bakıldığında ise yasal olarak belirlenen üst çalışma sınırının aşıldığı görülmektedir.

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün paylaştığı verilere göre, Türkiye ortalama 45,7 saatlik haftalık çalışma süresi ile en çok mesai yapan ikinci ülke oldu. Listenin en başında ise 47,6 saat ile Kolombiya yer aldı. Bu veriler ile Türkiye’de benimsenen iş hukuku mevzuatına göre olağan çalışma süresinin en fazla haftalık 45 saat olması belirlenmiştir. Açıklanan verilere bakıldığında ise yasal olarak belirlenen üst çalışma sınırının aşıldığı görülmektedir. İş Hukuku mevzuatına göre işçinin haklarını, sağlığını ve işçi güvenliğini korumak adına günlük en fazla çalışma süresi üst sınırı 11 saattir ve yönetmelikte günlük çalışma saati sebep fark etmeksizin 11 saati aşamaz. Fakat maden işçileri gibi ağır işlerde çalışan vatandaşların tabi olduğu mevzuat farklı olduğundan haftalık olarak çalışma süreleri daha azdır. Örneğin bir maden işçisinin haftalık maksimum çalışma saat 37,5 saattir ve mevzuat uyarınca bu saatler aşılmamalıdır. Aynı zaman iş hukuku mevzuatı belirli koşullarda esnek çalışmaya ve belirlenen saatlerden daha az çalışmaya da izin veriyor. Örneğin bir işçi haftalık 45 saatlik maksimum çalışma süresini günlük 11 saati aşmamak kaydı ile çalışma saatini farklı günlere dağıtabiliyor. Aynı zamanda bir işçinin dinlenmesi süresi ise 7 buçuk saat çalışıyor ise yarım saat; eğer 7 buçuk saatten fazla çalışıyor ise de dinlenme süresi 1 saat olarak belirlenmiştir. Yarı zamanlı çalışan işçiler içinse 4 saatten az çalışıyor ise 15 dakika, 4-7,5 saat arası çalışma yapılıyorsa da yarım saatlik bir dinlenme hakkı bulunuyor. Türkiye’nin 2’inci sırada yer aldığı haftalık ortalama 45,7 saat ile en çok mesai yapan ülkeler sıralamasına girdiği verilere işçinin dinlenmesi için ayrılan süreler dahil değildir. Bu verilere göre işçiler aslında daha uzun bir vaktini iş yerinde geçirmektedir. İşçi haklarına göre yasal süreyi aşan fazla mesaiyle işçi çalıştıran iş yerlerinin SGK gibi ilgili kurumlarca denetlenmesi gerekmektedir.