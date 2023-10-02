Türkiye'de en Çok Okul Yapan Melikgazi'de Okul Yapımları Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi'nin Hayırsever Av. Mehmet Altun işbirliği ile Germir Mahallesi'nde yaptığı Av. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulu, mahallenin önemli bir ihtiyacını giderecek.

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  • 02.10.2023 12:00
  • Güncelleme: 02.10.2023 16:23
Türkiye'de en Çok Okul Yapan Melikgazi'de Okul Yapımları Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi’nin Hayırsever Av. Mehmet Altun işbirliği ile Germir Mahallesi’nde yaptığı Av. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulu, mahallenin önemli bir ihtiyacını giderecek.

En önemli yatırımın eğitime yapılan yatırımlar olduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İlçemizin tüm çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. İlçemizde birçok alanda hizmet ediyor ihtiyaçları gideriyoruz. Daha güzel bir gelecek hayaliyle yatırımlarımızı öncelikli olarak eğitime ve gençlerimize yapıyoruz. Türkiye’de en çok okul yapan belediye ünvanımız ile 4,5 yılda ilçemize 21 okul kazandırdık. Belediyeler olarak el ele vererek okul sayısını artırmak için çalışıyor ve bu çerçevede yeni okullar inşa ediyoruz. Okullarımız gayet modern ve yüksek katlı olmayacak şekilde planlıyor ve tamamlıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için önemli, çünkü onlar bizim geleceğimiz. Melikgazi’nin eğitim kurumlarının kaliteli hale getirilmesinde Kayserili hayırseverlerimizin destekleri çok büyük. Bu çerçevede hayırseverimizle yaptığımız Av. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulumuzun inşaatı devam ediyor. Kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız. İlkokulumuz 24 sınıf, anaokulumuz ise 7 sınıftan oluşuyor. Germir Mahallemize ve Kayseri’mize yeni okullarımızın şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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İHA

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