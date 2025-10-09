Türkiye'de en sık görülen zehirli mantar türleri

Sonbahar’ın gelmesiyle birlikte mantar sezonu da açıldı. Doğadan mantar toplayan vatandaşlarınsa zehirli mantarlara dikkat etmesi konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan zehirli mantarlara ilişkin açıklama yapıldı. Türkiye’de görülen mantar türlerinden hangilerenin zehirli olduğu, “Siz siz olun; bilmediğiniz mantarı yemeyin” sözüyle paylaşıldı.

Türkiye’de yaygın olarak görülen zehirli mantar türleri:

Köygöçüren: Zehirli mantarların en tehlikelilerinden birisidir. Şapkası zeytin yeşili, kahverengi veya sarımsı olabilir.

Ağulu Yalancı Gelin Mantarı: Kahverengi-sarımsı renklerde, şapkasının kenarları içe kıvrıktır. Altındaki lamemmer dokununca kahverengiye döner.

Şeytan Mantarı: Büyük boyutlu, şapkası gri veya beyazımsıdır. Gövdesi ve şapkasının alt kısmı kırmızımsı tonlardadır. Kesildiğinde veya zarar gördüğünde rengi maviye döner.

Sinek Mantarı: Canlı kırmızı şapkası üzerinde beyaz benekleri bulunur. Görünüşü nedeniyle en kolay tanınan mantarlardandır.

Panter Mantarı: Şapkası kahverengi tonlardadır ve üzerinde beyaz benekler bulunur. Görünüşü Sinek Mantarına benzese de rengiye ayrılır.