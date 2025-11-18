Türkiye'de erkeklere en çok Peygamberimizin adından sonra O'nun adı veriliyor.
Türkiye'de erkek çocuklarına en yaygın verilen Peygamberimizin isimlerinden olan Mehmet, Mustafa ve Ahmet isminden sonra erkeklerde en çok verilen isim Ehli Beyt sevgisiyle yoğrulan bu topraklarda O sahabenin ismi oldu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri(ADNKS), Türkiye’de en çok tercih edilen isim ve soyadlarını açıkladı. Erkeklerde Mehmet, kadınlarda Fatma listenin zirvesinde yer alırken, Yılmaz ülkede en yaygın soyadı oldu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Türkiye’de en çok tercih edilen isimler ve soyadları belli oldu. Erkekler arasında Mehmet, kadınlar arasında ise Fatma en yaygın isimler olarak öne çıktı. Ayrıca, Yılmaz soyadı, Türkiye genelinde en sık karşılaşılan soyadı oldu.
Mehmet, uzun yıllardır Türkiye’de erkekler arasında popülerliğini sürdüren bir isim olarak dikkat çekerken, Fatma da kadın isimleri arasında zirveye yerleşti. Her iki isim de hem geleneksel hem de modern Türkiye’de geniş bir kullanım alanına sahip.
EN ÇOK KULLANILAN ERKEK İSİMLERİ
Listenin zirvesindeki Mehmet’i sırasıyla şu isimler izliyor:
1. Mehmet – 1 milyon 285 bin 141 kişi
2. Mustafa – 1 milyon 66 bin 554 kişi
3. Ahmet – 863 bin 817 kişi
4. Ali – 742 bin 542 kişi
5. Hüseyin – 577 bin 808 kişi
6. Hasan – 537 bin 184 kişi
7. Murat – 529 bin 21 kişi
8. Yusuf – 524 bin 246 kişi
9. İbrahim – 508 bin 362 kişi
10. İsmail – 438 bin 668 kişi
11. Ömer – 421 bin 876 kişi
12. Ramazan – 361 bin 829 kişi
13. Osman – 313 bin 551 kişi
14. Abdullah – 275 bin 498 kişi
15. Fatih – 257 bin 075 kişi
16. Emre – 246 bin 322 kişi
17. Halil – 229 bin 76 kişi
18. Süleyman – 221 bin 244 kişi
19. Hakan – 220 bin 206 kişi
20. Adem – 202 bin 365 kişi
EN ÇOK KULLANILAN KADIN İSİMLERİ
Fatma ismini şu isimler takip ediyor:
1. Fatma – 1 milyon 164 bin 268 kişi
2. Ayşe – 915 bin 587 kişi
3. Emine – 784 bin 176 kişi
4. Hatice – 714 bin 977 kişi
5. Zeynep – 704 bin 355 kişi
6. Elif – 553 bin 984 kişi
7. Meryem – 319 bin 635 kişi
8. Merve – 293 bin 302 kişi
9. Zehra – 268 bin 273 kişi
10. Esra – 248 bin 215 kişi
11. Özlem – 234 bin 31 kişi
12. Büşra – 213 bin 948 kişi
13. Yasemin – 212 bin 244 kişi
14. Melek – 197 bin 270 kişi
15. Hülya – 197 bin 41 kişi
16. Sultan – 192 bin 631 kişi
17. Kübra – 191 bin 995 kişi
18. Dilek – 189 bin 49 kişi
19. Leyla – 184 bin 111 kişi
20. Rabia – 184 bin 10 kişi