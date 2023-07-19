Türkiye'de haftalık mesai saatleri Avrupa'ya göre ortalama 6 buçuk saat daha uzun

Haftada kaç saat çalışıyorsunuz? Sizce Avrupa ülkelerindeki vatandaşlar haftada kaç saat çalışıyordur? Avrupa’da haftalık ortalama çalışma saatinin en yüksek olduğu ülke Türkiye. Türk vatandaşları haftada 42,9 saat çalışırken bu süre AB ülkelerinde ortalama 36,4 saat.

Uzun çalışma saatlerinin en yüksek olduğu ülke de Türkiye. Bu ne demek? Türkiye’de haftalık 49 saat veya daha fazla çalışanların oranı yüzde 28,1. Bu oran AB’de ise yüzde 7,4.

Peki, Avrupa ülkelerinde haftalık çalışma süresi ne kadar? Çalışma süresi cinsiyete göre nasıl değişiyor?



AB İstatistik Ofisi’nin 2022 yılı verilerine göre AB vatandaşları ana işinde haftalık ortalama 36,4 saat çalışıyor. Türkiye’nin en güncel verisi ise 2020 yılına ait. Buna göre Türk vatandaşları 42,9 saat ile 35 ülke içinde ilk sırada yer alıyor. Hollanda 32,4 saat ile haftalık çalışma saatinin en düşük olduğu ülke. Bu veriler 20-64 yaş arası istihdamdakileri yansıtıyor. İstihdam, hem tam zamanlı hem de kısmi zamanlı (part-time) çalışanları kapsıyor.

Balkan ülkelerinde çalışma süresi daha yüksek

Türkiye’yi Karadağ (42,8 saat), Sırbistan (42,3 saat), Yunanistan (39,7 saat) ve Romanya (39,7 saat) takip ediyor.

Almanya’dakiler Türkiye’den 8 saat 20 dakika daha az çalışıyor

Diğer bazı ülkelerdeki haftalık ortalama çalışma saati ise şöyle: İspanya 36,5; İngiltere 36,4; Fransa 36,2; Almanya 34,6 ve Norveç 34,1.