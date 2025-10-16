Türkiye'de hane başına aylık 305 GB internet kullanılıyor

BTK'nın yayımladığı "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, 2025 yılı ikinci çeyreği (Nisan-Mayıs-Haziran) itibarıyla Türkiye'deki toplam genişbant internet abone sayısı 97,4 milyonu aştı.Bu abonelerin 20,7 milyonunu sabit, 76,6 milyonunu ise mobil aboneler oluşturdu. Toplam abone sayısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9'luk bir artış yaşandı.

Rapora göre, Türkiye'de internet kullanım alışkanlıkları ve veri tüketimi artmaya devam etti. Özellikle sabit genişbant abonelerinin veri kullanımı dikkati çekti. 2025'in ikinci çeyreğinde sabit internet abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 305 GB olarak gerçekleşti.Mobil genişbant abonelerinin aylık ortalama kullanımı ise 17,8 GB seviyesine ulaştı.