Türkiye'de Hayvancılıkta İthalatında Tarihi Rekor

Bu dönemde 345 bin 240 adet sığır ithalatı yapıldığı ve bunun için 532 milyon 432 bin 82 dolar ödendiği ifade ediliyor.

Karşılaştırma yapıldığında, 2018 yılının aynı döneminde 329 bin 404 adet sığır ithalatı yapılmıştı. 2024 yılında toplam 373 bin 129 adet sığır ithalatı gerçekleştirilirken, 2025 yılının ilk üç ayında bu rakamın yakalanması, ithalatın sürekli bir artış gösterdiğine işaret ediyor. 2010 yılından bu yana hayvan ve et ithalatı için toplamda 12 milyar doların yurt dışına gittiği belirtiliyor.

Büyükbaş Hayvan Eti İthalatı

2025 yılının ilk üç ayında 118 bin 827 ton taze veya dondurulmuş büyükbaş hayvan eti ithalatı yapıldığı da kaydedildi. Bu rakam, son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 2011 yılının aynı döneminde 217 bin 881 ton büyükbaş hayvan eti ithalatı yapılmıştı. Uzun bir aradan sonra yüksek miktarlarda büyükbaş hayvan eti ithalatının devam etmesi, sektördeki ithalat bağımlılığını gözler önüne seriyor.

Bu veriler, Türkiye'nin hayvancılık sektöründeki ithalat bağımlılığının artışını ve mevcut tarım politikalarının etkilerini sorgulamayı gerektiriyor.