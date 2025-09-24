'Türkiye'de her sene kalp hastalığından 125 bin kişi ölümle karşılaşılıyor'

Dünya Kalp Günü, 24 Eylül 2000 tarihinden beri farkındalık günü olarak farkındalık oluşturulmuştur. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bahadır Şarlı, kalp-damar hastalıklarının Türkiye’de her sene 125 bin ölüme sebep olduğuna ve düzenli kalp kontrolleri yapılmasının önemine vurgu yaptı. Şarlı, “Dünya Kalp Günü, kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla 2000 yılından beri kutlanmakta. Ne yazık ki kalp-damar hastalıkları, kalp problemleri ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde ölümlerin önde gelen sebepleri arasında. Türkiye’de her sene kalp hastalığına bağlı 125 bin ölümle karşılaşılmaktadır. 300 bin kalp krizi vakası için hastanelere başvurulmakta. Kalp-damar hastalıkları Türkiye’de ne yakız ki ölüm sebepleri arasında üst sıralarda. Bunun temel sebepleri arasında; tütün kullanma alışkanlığının fazlalığı, kötü yaşam koşulları ile ilişkili şeker hastalığı, yüksek tansiyonun yüksek oranda bulunması, beslenme alışkanlıklarının kötü olması ve yeterince fiziksel egzersiz yapılmaması gibi sebepler kalp-damar hastalıklarını ne yazık ki ülkemizde önde gelen hastalıklar ve ölüm sebepleri arasına sokmakta. Bugünün vesilesiyle kalp-damar hastalığı açısından yüksek riskli bireylerin yani şeker hastalığı olanların, yüksek tansiyonu olanların ya da yüksek kolestrol yüksekliği olan bireylerin düzenli kalp kontrolleri yaptırmalarını öneririm” şeklinde konuştu.