Türkiye'de ilk defa yatak üreten meslek lisesi depremzedelere yatak üretiyor
Kayseri'de Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası MTAL'de öğrencilerin ürettiği 623 yatak deprem bölgelerine gönderildi.
- 25.02.2023 17:52
- Güncelleme: 25.02.2023 18:18
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası MTAL’de öğrencilerin ürettiği 623 yatak deprem bölgelerine gönderildi.
Yatak üretme kabiliyetine sahip tek meslek lisesi olan Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası MTAL’de öğrenciler yatak üretimini sürdürüyor. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından deprem bölgelerinin yaralarını sarmak için harekete geçen öğrenciler, yatak üretimini hızlandırdı.
Öğrencilerin ürettiği 623 adet yatak, deprem bölgelerine gönderildi.
İHA
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