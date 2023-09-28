Türkiye'de ilk, fideler toprakla buluştu

Sivas Belediyesi ve özel sektör iş birliği ile katı atık depolama sahasında 50 dönüm alan üzerine kurulan modern topraksız cam seraya ilk fideler dikildi.

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  • 28.09.2023 16:04
  • Güncelleme: 28.09.2023 16:04
Türkiye'de ilk, fideler toprakla buluştu
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Sivas Belediyesi ve özel sektör iş birliği ile katı atık depolama sahasında 50 dönüm alan üzerine kurulan modern topraksız cam seraya ilk fideler dikildi.

Çöp sahasındaki gazdan elektrik üreten tesisin ısısını kullanarak salkım domates yetiştirilecek serada Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in katılımıyla gerçekleştirilen tören ile 110 bin fidenin dikimi gerçekleştirildi. Yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle kenti kalkındırabilmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Bilgin, “Sivas’ın çöpünü tesislerimizde enerjiye, oradan da ısıya dönüştürerek yıllık 2 bin ton domates üreteceğimiz tesisi ilimize kazandırdık. Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan bu önemli tesisin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

"Yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle şehrimizi kalkındırmak için gayret gösteriyoruz"

Yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle şehri kalkındırmak için gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Bilgin, “Yaklaşık 2 yıl önce temelini attığımız Cam Sera Projemizi kısa bir sürede üretime hazır hale getirmek şehrimiz adına büyük bir başarı. Ben bu noktada emek veren, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle şehrimizi kalkındırmak için gayret gösteriyoruz. Bu noktada birçok paydaşımız ile birlikte ortak çalışmalarımız bulunuyor. Bugün içerisinde bulunduğumuz bu tesis Sivas’ın çöpünü bertaraf etmek yerine enerjiye dönüştürerek ekonomiye katkı sağlamak adına çöpten elektrik üretim tesisimizin açılışını yapmıştık. Yine bu noktada üretilen elektrikten ortaya çıkan ısının da boşa gitmemesi için sıfır atık projelerimize bir yenisini daha ekleyerek Cam Sera Projemizi hayata geçirdik. Özel teşebbüslerimizle bir araya gelerek gerekli hukuki mevzuatları görüştük ve 50 dönüm alan üzerine kurduğumuz ve Türkiye’de bir ilk diyebileceğimiz bu eseri şehrimize kazandırdık. Önümüzdeki süreçte şehrimizin ve 16 ilçemizin çöplerini tek bir alanda toplamak adına Katı Atık Birliğimizi genişletiyoruz. Şehrimize, ülkemize katma değer üretecek eserler kazandırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Şehrimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Birçok kişiye iş imkanı sağlayacak

Yıllık 2 bin ton domates üretimi gerçekleştirilecek olan serada 60 kadın işçinin istihdam edildiğini söyleyen Vali Şimşek ise, “Modern topraksız cam serayı yalnızca tarımsal üretim ile değil çöplerin bertaraf edilerek enerjiye dönüştürülmesi ve birçok kişiye iş imkânı sağlaması ile de önemli bir yatırım olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

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