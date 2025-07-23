Türkiye'de ilk: Kayseri Devriye Ekipleri'ne 5 kadın personel istihdam edilecek

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli Emniyet Amiri Mustafa Köken ve Başkomiser Mehmet Emin Güler Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘ Emniyet Raporu’ programına konuk olarak moderatör Yeliz Bayazıt’ın sorularını yanıtladı. Kadınların devriye ekiplerdeki rolü hakkında bilgilendirmelerde bulunan Emniyet Amiri Mustafa Köken: “Bizde olduğu gibi Yunus timlerimizde de kadınlar var. Yine Sayın Müdürümüzün sayesinde oralara da bayan polislerimiz var. Bu bir de gençlerin dikkatini çekiyor. Orada gördükleri zaman ya bizde nasıl yunus polis olabiliriz? Fotoğraf çekenler oluyor yani. Ekiplerde ya da böyle resmi olarak çalışabiliriz. Kızlarımızın da çok dikkatini çekiyor. Biraz da teşvik edici oluyor. Çok güzel oluyor. Mesela bayan gerektiren konularda üst araması vesaire konularda da bayan polislerimizden faydalanıyoruz. Sağ olsunlar onlar da büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Ekiplere geldikten sonra bizim yanımıza. Bizim toplumumuzda kadın kıymetlidir. Her aşamada kadın kıymetlidir. Onlar da bizim için çok değerli. Yaş itibariyle de kızımız gibi görünüyorlar aslında. Bizim biraz ekiplerin içerisindeki abi kardeş ilişkisi diyelim artık yani. Yaşları küçük mesleğe yeni başladılar. Mesela beş tane kızımız var. Biz onları kızımız gibi görüyoruz. Kardeşimiz gibi görüyoruz. Onlar da bizim için bir değer. Gerçekten özveriyle onlar da çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Başkomiser Mehmet Emin Güler ise 5 kadın personel istihdam edildiğini belirterek: “Sayın Müdürümüz, sağolsunlar. Kayseri'ye geldikten sonraki süreçte Devriye Ekipler Amirliğinin performansını gördükten sonra şöyle bir proje geliştirdi. Şu an Türkiye'nin ilk, sadece bizde var, devriye ekipler amirliğinde 5 kadın personel istihdam ediyoruz. Artılarını çok fazla görüyoruz. AVM'lerde ya da halka açık alanlarda ya da bu sosyal içerikli ziyaretlerimizde ya da aile içi konularında falan kadın personellerimizden yüzde yüz verim alabiliyoruz diyebilirim. Şu ana kadar sekiz tane aranan şahıs almışlar istatistiksel olarak. Sekiz tane aranan, mahkemelerce aranan şahsı da yakaladılar” ifadelerini kullandı.