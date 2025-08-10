Türkiye’de ilk: Kayseri kadın devriye ekipleri görevde

Türkiye’de ilk kez Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nde 5 kadın polis memuru sahada görev yapmaya başladı. Asayiş ve güvenliği sağlamak için 7 aydır devriye ekiplerinde aktif olarak çalışan kadın polisler, hem meslekteki cinsiyet kalıplarını kırıyor hem de kadın vatandaşların güvenle başvurabileceği bir adres haline geliyor. İlk olmanın gururunu yaşadığını belirten ve sayılarının git gide artmasını temenni eden Kayseri’de 3 yıldır görev yapan ve 7 Aydır Devriye Ekipler Amirliği’nde Polis Memuru Arife Kırkıl: “Devriye ekipleri olarak bizler önleyici için ekip olarak görev alıyoruz. Yani ekiplerimiz bize verilmiş olan bölgelerde emniyeti ve asayişi sağlamakla görevlilerdir. Herhangi bir suç olayı gerçekleşmeden önce onu engelleyebiliyorsak engellemeyi, engelleyemediysek eğer o suçu işleyen failin yakalanması ya da işlenmiş olan suçun delillerinin ortadan kaybolmaması için gerekli önlemleri alarak böyle bir yol izliyoruz. Bu mesleğe girmeden önce etrafımızda olsun ya da meslek büyüklerimizden olsun kadın polislerimizin masa başında olması gerektiğine dair teyitler alıyorduk. Bu önlemleri kırdığımızı düşünüyorum. Umarım sayılarımız da giderek artar” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de 4 yıldır görev yapan ve 7 Aydır Devriye Ekipler Amirliği’nde Polis Memuru Zehra Saraç ise ilk olmanın özgüvenli hissettirdiğini söyleyerek: “Kadın olarak bu birimde görev yapmak çok gurur verici. Aynı zamanda da insanın özgüvenini çok etkileyen bir durum oluyor. Karşılaştığımız tepkiler çok güzel. Çünkü bunun en önemli sebebi, kadın vatandaşlarımız haliyle erkek personellere durumlarını iletirken daha tedirgin oluyorlar. Ama artık biz olduğumuz için daha rahat bir şekilde sorunlarını iletiyorlar ve çözüme kavuşuyor. Silahlı bir birimde çalıştığımız için bunun kadınlara şartlar zor da dahi olsa bir kadının birçok şeyi başarabileceğini göstermiş oluyoruz. Aynı zamanda da bunu bizim yaptığımızı görmeleri hem onlara daha özgüvenli hem de daha cesaret sahibi olmalarına yol açıyor diye düşünüyorum. Devriye ekiplerde görev yapan ilk kadın olmak, ilk deneyimlemek çok güzel bir duygu. Tedirginlikleri oluyor ama zamanla hem abilerimizin hem de amirlerimizin yardımıyla olayları öğrenmek insanı daha özgüvenli ve iyi hissettiriyor” şeklinde konuştu.

Kayseri’de 3 yıldır görev yapan ve 7 Aydır Devriye Ekipler Amirliği’nde Polis Memuru Adile Eren de kadınların istedikten sonra her mesleği yapabileceğini söyleyerek: “Genelde kadınlar polislik açısından biraz tedirgin oluyorlar. Başta her şey çok zor gelecek. Belki yapamayacaklarını düşünecekler ama zamanla kadından her şeyin üstesinden gelebileceklerini görecekler. Çok gurur verici bir mesleğe sahibiz. Hayaliniz varsa bunun peşinden koşun. Kadınlar başaramayacağı hiçbir şey yok. Bir kadın olarak silahlı kuvvetlerin zor geleceğini düşünebilirsiniz. Ama bir kadın istediği zaman en layıkıyla her mesleği yerine getirebilir. İlk olmak biraz farklı ve yeni bir tecrübe bizim için. Çok gururluyuz, çok memnunuz. Umarız bütün illere bu şekilde yayılır ve kadınlar çok daha fazla alanda yer alırlar” diye konuştu.