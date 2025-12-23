Türkiye'de İlk 'Küçük Dostlar Ambulansı' ile 10 Bin 280 Can Kurtarıldı

Küçük Dostlar Ambulansı, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vererek, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Ambulans, Kocasinan sakinlerinden gelen ihbarlar doğrultusunda yaralı ve hasta hayvanlara acil müdahale sağlıyor. Donanımı ile Türkiye'deki benzerlerinden ayrılan ambulans, trafik kazalarında yaralanan hayvanlara kritik müdahaleler yapıyor.

Ambulans içerisinde kedi ve kuş kafesi, yandan açılabilen köpek taşıma kafesi, ilk yardım seti ve solunum cihazı gibi tıbbi donanımlar bulunuyor. Ayrıca, Kocasinan Belediyesi, sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmeleri amacıyla yeni bir Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi inşa ediyor. Bu tesis, modern klinikler ve doğal yaşam alanları ile Türkiye'ye örnek olacak bir merkez olmayı hedefliyor.