Türkiye'de ilk: Mas Güreşi antrenörlük kursu Kayseri'de başlıyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Mas Güreşi 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme kursu başvurularının 5-14 Ocak 2026 tarihleri arasında E-Devlet Spor Bilgi sistemi üzerinde alınacağı duyuruldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye’de ilk Mas Güreşi antrenörlük kursunun Kayseri’de başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından ilimizde düzenlenecek olan ‘’ MAS Güreşi ‘’1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme kursu başvuruları 5-14 Ocak 2026 tarihleri arasında E-Devlet Spor Bilgi sistemi üzerinde alınacaktır. Kurs başlangıç tarihi 20 – 24 Ocak 2026’dır. Şimdiden tüm adaylara başarılar dileriz” denildi.

