Türkiye'de kadınlar daha mutlu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2025 sonuçları açıklandı. Açıklanan Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2024 yılında yüzde 46,9 iken 2025 yılında yüzde 51,4 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2024 yılında yüzde 52,3 iken 2025 yılında yüzde 55,1 olarak açıklandı. 2020 yılında ise erkeklerin yüzde 43,2’si mutlu iken, aradan geçen 5 yılda mutlu erkek oranı 51,4’e yükseldi. Kadınların 2020 yılında 53,1’i mutlu iken, aradan geçen 5 yılda mutlu kadın oranı yüzde 55,1’e yükseldi.