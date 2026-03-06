  • Haberler
  • Gündem
  • Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5 yıl daha uzun yaşıyor

Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5 yıl daha uzun yaşıyor

TÜİK'in 2025 İstatistiklerle Kadın verilenine göre Türkiye nüfusunun yüzde 49,98'ini kadınlar, yüzde 50,02'sini erkekler oluşturdu. Hayat Tabloları sonuçlarına göre ise kadınların erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görüldü.

Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5 yıl daha uzun yaşıyor
Kayseri GündemEditör

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 İstatistiklerle Kadın verilerini yayımladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye nüfusunun yüzde 49,98'ini kadınlar, yüzde 50,02'sini erkekler oluşturdu. Kadın nüfus 43 milyon 32 bin 734 kişi, erkek nüfus ise 43 milyon 59 bin 434 kişi olarak hesaplandı. Hayat Tabloları sonuçlarına göre de, doğuşta beklenen yaşam süresi kadınlarda 80,7 yıl, erkeklerde 75,5 yıl oldu. Yani kadınların erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görüldü.

1ha
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Motorine ve benzine zam gelmesi bekleniyor
Motorine ve benzine zam gelmesi bekleniyor
Okandan duyurdu: Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri yarın hesaplara aktarılacak
Okandan duyurdu: Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri yarın hesaplara aktarılacak
Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği'nden yetim ve özel çocuklara iftar
Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği'nden yetim ve özel çocuklara iftar
Yeşilay Haftası'nda KYK Yurtlarında Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi
Yeşilay Haftası’nda KYK Yurtlarında Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi
Ağabeyini vuran kardeşin yeniden yargılandığı davada karar çıktı
Ağabeyini vuran kardeşin yeniden yargılandığı davada karar çıktı
Evinde kenevir bulunan şahıs yakalandı
Evinde kenevir bulunan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!