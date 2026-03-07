Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5 yıl daha uzun yaşıyor

  • Haberler
TÜİK'in 2025 İstatistiklerle Kadın verilenine göre Türkiye nüfusunun yüzde 49,98'ini kadınlar, yüzde 50,02'sini erkekler oluşturdu. Hayat Tabloları sonuçlarına göre ise kadınların erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 İstatistiklerle Kadın verilerini yayımladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye nüfusunun yüzde 49,98'ini kadınlar, yüzde 50,02'sini erkekler oluşturdu. Kadın nüfus 43 milyon 32 bin 734 kişi, erkek nüfus ise 43 milyon 59 bin 434 kişi olarak hesaplandı. Hayat Tabloları sonuçlarına göre de, doğuşta beklenen yaşam süresi kadınlarda 80,7 yıl, erkeklerde 75,5 yıl oldu. Yani kadınların erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görüldü.

Haber Merkezi

