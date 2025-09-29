Türkiye'de muhtemel eğitim süresi 2024 yılında 17,2 yıl oldu

TÜİK 2024 yılı Muhtemel eğitim süresi (MES) verilerini açıkladı. Yapılan açıklamada Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2024 yılında 17,2 yıl oldu. Kadınlarda 2023 yılına göre yüzde 3,0'lık azalış ile 17,6 olurken erkeklerde ise bu sayı yüzde 3,8'lik azalış ile 16,7 yıl oldu. İllere Göre Muhtemel Eğitim Süresinde Cinsiyet Eşitliği Endeksi verilerine göre ise en yüksek iller Bartın, Çankırı, Tunceli, Karaman oldu. Kayseri ise bu listede orta seviye de yer aldı.