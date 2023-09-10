Türkiye'de nadir görülüyordu, ölüsü bulundu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Türkiye'de en nadir görülen canlı türlerinden bal porsuğu ölüsü bulundu. Bal porsuğunun otomobil çarpması sonucu öldüğü düşünülüyor.

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  • 10.09.2023 18:20
  • Güncelleme: 10.09.2023 18:20
Türkiye'de nadir görülüyordu, ölüsü bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, Türkiye’de en nadir görülen canlı türlerinden bal porsuğu ölüsü bulundu. Bal porsuğunun otomobil çarpması sonucu öldüğü düşünülüyor.

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Alikören köyü yakınlarında yol üzerinde bir bal porsuğu ölüsü bulundu. Kafa kısmında yarası bulunan bal porsuğunun otomobil çarpması sonucu öldüğü düşünülüyor. Türkiye’de en nadir görülen canlı türleri arasında yar alan porsuk türü Ömer Solakoğlu isimli vatandaş tarafından bulundu.

Dünyanın en korkusuz hayvanları arasında yer aldığı iddia edilen bu porsuk türü genelde; Sahra Altı Afrika, Güney Afrika’nın Batı Kap bölgesi, Güney Fas ve Güneybatı Cezayir’de yaşıyor.

İHA

Kayseri Gündem
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