Türkiye’de siyasi partilerin üye sayısı açıklandı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye genelinde üye sayısı 100 bin ve üzeri olan siyasi partileri açıkladı. Günümüzde aktif olarak faaliyet gösteren 186 siyasi parti bulunuyor. Buna göre Adalet ve Kalkınma Partisi(AKP) 11 milyon 543 bin 301 üye ile en çok üye sayısına sahip siyasi parti oldu.

İkinci sırada 1 milyon 922 bin 757 üyeyle Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), üçüncü sırada 652 bin 933 üye ile Yeniden Refah Partisi(YRP), dördüncü sırada 498 bin 21 üye ile Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) yer aldı.

Listenin devamında İYİ Parti 391 bin 731, Saadet Partisi 314 bin 86, Demokrat Parti 309 bin 27, Demokrasi ve Atılım Partisi 125 bin 962, Anahtar Parti 105 bin 342 üye ile listede yer aldı.