Erciyes'e Şarkılı Davet!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezine özel hazırlanan şarkının müzikseverlerle buluştuğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, ’Erciyes’e Gel’ klipli şarkısının Türkiye’de ilk defa bir tatil merkezinin, bir destinasyonun kendine ait şarkısı olduğunu söyledi.

Yerel yönetimler eliyle dünyada kurulan tek kayak merkezi olarak bilinen Erciyes Kayak Merkezi, tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 26 milyon metrekarelik mülkiyeti tamamen belediyeye ait olan Erciyes Kayak Merkezine özgü, klipli bir şarkı hazırlandığını söyledi. ‘Erciyes’e Gel’ isimli Türkçe rap şarkıyla, Türkiye’de ilk defa bir tatil merkezinin, bir destinasyonun kendine ait şarkısı olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, "Sevgili gençler hazır mıyız? Güzelliğine hayran olduğumuz Erciyes’imiz için hazırlanan parçayı sizlerle buluşturduk. İnşallah bu sezon bu güzel parça eşliğinde kendimizi Erciyes Dağı’mızın karlı omuzlarından heyecana bırakalım" diye konuştu. Erciyes Kayak Merkezi başta olmak üzere kentin bütün güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini belirten Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezinin uluslararası standartlarda son teknoloji ile donatılmış mekanik tesisler ile ziyaretçilerini beklediğini ifade etti.

Sosyal medya mecralarında paylaşılan klip, müzikseverlerden tam not aldı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı’nın sözlerini yazdığı, klip ve montajını Erciyes AŞ’nin hazırladığı şarkının yapım, müzik ve prodüksiyonunu Ahmet Ulvar Tanrıöver yaptı. 2 dakika 58 saniye süren klipte, Erciyes Kayak Merkezinin muhteşem görüntülerinin yanı sıra Erciyes’te yapılan birbirinden özel etkinlikler yer aldı.