Türkiye'de tavuk eti üretimi yüzde 13,5 arttı

TÜİK, ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 2024 ocak-ağustos döneminde 1 milyon 616 bin 322'den 2025 yılında yüzde 13,5 artarak 1 milyon 834 bin 790'a yükselirken, kesilen tavuk sayısı ise 888 bin 309'den 2025 yılında yüzde 10,8 artarak 984 bin 338 oldu. Öte yandan tavuk yumurtası sayısı 14 milyon 043 bin 631'den yüzde 9,3 azalarak 12 milyon 731 bin 943 sayısına geriledi.