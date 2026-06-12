Türkiye'de tavuk yumurtası üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kümes Hayvancılığı Üretimi Nisan 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre; Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,9 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,2 azaldı, tavuk eti üretimi yüzde 0,5 azaldı. Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,3 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 3,1 arttı ve tavuk eti üretimi de yüzde 1,6 artış gösterdi. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde 6 milyon 384 bin 596 adet tavuk yumurtası üretilirken 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 17,3’lük bir değişim göstererek 7 milyon 488 bin 479 adet tavuk yumurtası üretildi. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde 488 bin 949 adet tavuk kesilirken aradan geçen 1 yılda yüzde 3,1’lik bir değişim görüldü. Yapılan araştırmalarda 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam 504 bin 197 adet tavuk kesildiği ölçüldü.