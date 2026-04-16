Türkiye’de üretilen pastırmanın yüzde 60’ından fazlası Kayseri’de üretiliyor

Türkiye’de üretilen pastırmanın yüzde 60’tan fazlasının Kayseri’den olduğunu, bunun yanı sıra Kayseri sucuğu ve pastırmasının da Avrupa Birliği sürecinin devam ettiğini belirten Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, bunlara ek olarak, tescilli ürünlerin güvenliğini sağlamak ve usulsüzlüklerin önüne geçmek için turuncu etiket uygulamasını hayata geçirerek çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Ticaret Odası öncülüğünde yürütülen süreçte, sadece yerel değil ulusal ve uluslararası tescillere de odaklanıldığına değinildi.



Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal Türkiye’de üretilen pastırmanın yüzde 60’dan fazlası Kayseri’den çıktığını belirterek, "Biz Avrupa Birliği coğrafi işaretli ürünümüz olan pastırmayla ilgili bu yolculuğu kısaca anlatmaya çalıştık. Türkiye'de üretilen pastırmanın yüzde 60'ından daha fazlası şehrimizde üretilmektedir. Bu, zaten bize ait olan, tescile bile gerek olmayan pastırmanın bizim ürünümüz olduğunun esasında çok açık bir göstergesidir. Bu bizim yöresel lezzetlerimizdir; evet, belki üretiminin yapıldığı veya satışının yapıldığı yerlerimiz sayı olarak yeterli değil ama bunlar her geçen gün artıyor. Belediyemiz öncülüğünde MSM (Mutfak Sanatları Merkezi) kuruldu. Şehrimizin muhtelif yerlerindeki restoranlarımızda yine yöresel ürünlerimiz satılıyor. Bunların her geçen gün arttığını da görüyoruz. Hatta farklı inovasyonlarla daha yenilikçi ürünler olduklarını da görüyoruz. Daha da fazla artması gerekiyor. Biz de Ticaret Odası olarak bununla ilgili elimizden gelen neyse yapmaya çalışacağız. Biliyorsunuz, sadece Avrupa Birliği ile ilgili değil, ulusal ölçekte de coğrafi işaretli birçok ürün aldık. Kayseri sucuğu, Kayseri mantısı bunlar da pastırma gibi bizim önemli ürünlerimizden biridir. Bu ürünlerin coğrafi işaret tescilleri zaten Kayseri Ticaret Odası'ndadır. Bunların Avrupa Birliği süreci devam ediyor. Bu süreç ilerliyor. İnşallah bu yıl içerisinde de bu iki ürünümüzü Avrupa Birliği coğrafi işaretli ürünler içerisine dahil edebilirsek bizim için bir keyif olacak.Bu ürünlerin durumu esasında başlı başına bir süreçtir. Biz bunun belgesini alıyoruz, üreticiler üretiyor, satıcılar satıyor, tüketiciler bu ürünleri tercih ediyor” diye konuştu.



GERÇEK KAYSERİ PASTIRMASINI TÜKETİCİYE ‘TURUNCU ETİKET' BİLDİRECEK

Tüketicilerin gönül rahatlığıyla Kayseri pastırması alabilmesi için yeni bir uygulama başlatacaklarını belirten Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, “Biz yöresel ürünlerimizin, özellikle coğrafi işaretli ürünlerimizin daha hızlı bulunabilmesi için, daha kolay bulunabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu ürünlerimiz içerisinde taze yapılanlar da var; restoranlarda, marketlerde paket halinde satılan ürünler de var. Biz daha çok bunları denetleyen, kontrol eden tarafındayız ama bu ürünlerin daha fazla lokasyonda satılması için, üretilmesi için de muhakkak ki çalışıyoruz, görüşmelerimiz sürüyor. Daha ağız tadımıza uygun bir şekilde üretilmesi için çalışmalar yapılıyor. Biz Kayseri'ye pastırmanın anavatanı diyoruz. Bu tarihsel süreç zaten bunu tescil etmiş bir süreçtir. Hatta 17. yüzyıldan beri gelen Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde bile yazan pastırmanın tarifiyle ilgili bir süreç vardır. Burada başka şehirlerde üretilen pastırmaları hiçbir esnafımızın tercih edeceğini veya böyle bir yola gideceğini zannetmiyorum; başka şehirde üretilen bir ürünü Kayseri pastırması adı altında veya Kayseri sucuğu adı altında satanlar varsa da bunun yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Bununla ilgili zaten Tarım Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor, belediyemiz gerekli çalışmaları yapıyor ve bu kontrollerin de daha genişlemesi için biz de ilgili kurumlarla beraber gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bizim esnafımızın herhangi böyle bir hoş olmayan bir şeye başvuracağına çok inanmıyoruz ama varsa da o esnaflarımızın bir an önce bu hatalarından, yanlışlarından dönmelerini temenni ediyoruz. Yakın bir zamanda coğrafi işaretli ürünlerimizle ilgili, özellikle Kayseri pastırmasıyla ilgili 'Turuncu Etiket' adı altında bir uygulama çıkaracağız. Bu uygulamayla turuncu etiketi olan ürünlerin tescilli Kayseri pastırması olduğu kontrol edilecek, uygulanacak ve tüketicilerimiz de gönül rahatlığıyla Kayseri pastırmasını alabilecekler. Dediğiniz gibi başka isimler adı altında üretilen pastırmalarla Kayseri pastırmamızı zaten ayırmamız gerekiyor. Bu ayrımı da güncel şartlarda en sade, en basit ama en kontrollü bir şekilde yapmak için de çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda bunun uygulamalarını da göreceksiniz” şeklinde konuştu.