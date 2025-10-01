Türkiye'de yaşlı nüfus 9 milyon 112 bin 298 kişiye ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2019'da 7 milyon 550 bin 727 kişi olan 65 yaş ve üzeri nüfus, son beş yılda yüzde 20,7 artarak 2024'te 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2019'da yüzde 9,1 iken 2024'te yüzde 10,6'ya çıktı.Yaşlı nüfusun 2024'te yüzde 44,6'sını erkekler, yüzde 55,4'ünü kadınlar oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarında yaşlı nüfus oranının 2030'da yüzde 13,5, 2040'ta yüzde 17,9, 2060'ta yüzde 27, 2080'de yüzde 33,4 ve 2100'de yüzde 33,6 olacağı öngörüldü. Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre, yaşlı nüfus oranının 2030'da yüzde 13,5, 2040'ta yüzde 18,2, 2060'ta yüzde 28,8, 2080'de yüzde 38,5 ve 2100'de yüzde 42,8 olacağı tahmin edildi. Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre, yaşlı nüfus oranının 2030'da yüzde 13,4, 2040'ta yüzde 17,5, 2060'ta yüzde 25,5, 2080'de yüzde 29,8 ve 2100'de yüzde 28,2 olacağı hesaplandı.Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2019'da bu kesimin yüzde 62,8'inin 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,2'sinin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 9,1'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2024'te yüzde 63,4'ünün 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,8'inin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,8'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı belirlendi.Yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki kişi sayısı 2024'te 7 bin 632 oldu.

‘TÜRKİYE’DE YAŞLILARA YÖNELİK NE TÜR ÇALIŞMALAR YAPILIYOR’

Türkiye’de 65 yaşını doldurmuş, bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan yaşlılarımızın Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında sağlık hizmetlerine erişimi sağlanıyor, Sosyal güvenlik kapsamında olan yaşlılarımızın tedavi, tahlil, evde sağlık hizmeti, palyatif bakım, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi sağlık hizmetlerinin ücretleri karşılanıyor, 65 yaş ve üzeri ile huzurevlerinde kalan büyüklerimiz Eylül-Mart döneminde yılda bir kez GRİP AŞISINI, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 5 yılda bir ZATÜRRE (PNÖMOKOK) AŞISINI ücretsiz olarak temin edebiliyor, Emekliler ve bakmakla yükümlü kişilerin ilaç ve tıbbi cihaz giderlerinden sadece yüzde 10 katılım payı alınıyor, 55 yaşını doldurmuş, en az 5 bin 400 gün prim ödemiş ve erken yaşlandığı tespit edilenlere "Yaşlılık Aylığı" bağlanıyor, Maaşlarını evlerinde almak isteyenlerin ödemeleri ikametgahlarında yapılıyor, e-Devlet Kapısı üzerinden SGK ile ilgili birçok işlem ve takipler kolaylıkla yapılabiliyor.