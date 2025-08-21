Türkiye'den, İsrail'e deniz ticaretine tam yasak

Türkiye, İsrail ile deniz taşımacılığı konusunda yeni bir karar aldı. Buna göre, İsrail bayrağı taşıyan ya da İsrail’e ait olan gemilerin Türkiye limanlarına girişine tamamen yasak getirildi. Türkiye bayrağı altında sefer yapan gemilerin de İsrail’e gitmesine izin verilmeyecek. Bu uygulama ile birlikte, söz konusu gemilerin yükleri Türkiye limanlarında işlem göremeyecek ve herhangi bir ticari faaliyette bulunamayacak.