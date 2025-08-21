Türkiye'den, İsrail'e deniz ticaretine tam yasak

Türkiye, İsrail ile ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre, İsrail bayraklı ya da İsrail'e ait olan gemilerin Türkiye limanlarına girişine yasak getirildi.

Türkiye'den, İsrail'e deniz ticaretine tam yasak

Türkiye, İsrail ile deniz taşımacılığı konusunda yeni bir karar aldı. Buna göre, İsrail bayrağı taşıyan ya da İsrail’e ait olan gemilerin Türkiye limanlarına girişine tamamen yasak getirildi. Türkiye bayrağı altında sefer yapan gemilerin de İsrail’e gitmesine izin verilmeyecek. Bu uygulama ile birlikte, söz konusu gemilerin yükleri Türkiye limanlarında işlem göremeyecek ve herhangi bir ticari faaliyette bulunamayacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Mevsim meyveleri el yakıyor: Pazar tezgahlarının en ucuzu domates
Mevsim meyveleri el yakıyor: Pazar tezgahlarının en ucuzu domates
Kayserispor – Galatasaray maçını Alper Akarsu yönetecek
Kayserispor – Galatasaray maçını Alper Akarsu yönetecek
Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı başvuruları başladı
Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı başvuruları başladı
Kayseri'de büyükbaş hayvan sayısı arttı
Kayseri’de büyükbaş hayvan sayısı arttı
Uzman Yardımcısı teminine yönelik başvurular 25 Ağustos'ta sona erecek
Uzman Yardımcısı teminine yönelik başvurular 25 Ağustos’ta sona erecek
SGK: Yetkisiz sağlık hizmetlerinin gideri ödenmeyecek
SGK: Yetkisiz sağlık hizmetlerinin gideri ödenmeyecek
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!