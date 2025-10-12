Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kayseri Şubesi açıldı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED), kültürel ve edebi faaliyetlerini Anadolu'nun kalbinde genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri Şubesi resmen kuruldu. Şube başkanlığı görevine ise medya ve kültür dünyasında tanınan bir isim olan Serkan Haydar Kocaman getirildi.
Serkan Haydar Kocaman, aynı zamanda Mavi Kuş Medya’nın kurucusu olarak biliniyor. Kocaman’ın hem medya alanındaki deneyimi hem de edebiyata olan ilgisi, TDED Kayseri Şubesi’nin faaliyetlerine güçlü bir ivme kazandırması bekleniyor.
Yeni şubenin, Kayseri’de edebi etkinlikler, söyleşiler, atölyeler ve gençlere yönelik projelerle kültürel hayata katkı sunması hedefleniyor. TDED’in yerel yapılanması, şehrin edebi mirasını gün yüzüne çıkarmayı ve yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor.