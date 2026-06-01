  • Türkiye Diyanet Vakfı, Bağışlanan Kurban Paylarını İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban organizasyonu kapsamında vatandaşlar tarafından bağışlanan kurban payları, Kayseri genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi görevlileri ve gönüllüler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kurban etleri hazırlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Dağıtım sürecine ilişkin açıklamada bulunan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, vatandaşların emanetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda büyük hassasiyet gösterildiğini belirtti.

Kurbanın paylaşma, kardeşlik ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade eden Ayvaz, “Hayırsever vatandaşlarımızın bizlere emanet ettiği kurban paylarını ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu hayra vesile olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyor, kurbanlarının ve ibadetlerinin Yüce Allah katında kabul olmasını diliyorum. Dağıtım sürecinde fedakarca görev yapan personelimize ve gönüllülerimize de ayrıca şükranlarımı sunuyorum” dedi.

