Türkiye Diyanet Vakfı Hayır Çarşısı'ndan Gazze için 3 Milyonluk Can Suyu

Kayseri İl Müfütülüğü öncülüğünde gerçekleştirilen Hayır Çarşısında, Kayseri halkının katkılarıyla hzırlanan gıda ve örgü ürünlerinin satışından elde edilen 3 milyon lira TDV aracılığıyla Gazze'lilere gönderilecek.

3 Milyon liralık yardım için katkı sağlanan Hayır Çarşısı için Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, bu hayra duasıyla, emeğiyle ve katkısıyla destek veren, İlçe Müftülüklerine, TDV Kayseri Şubesi İl ve İlçe Kadın Kollarına, Kuran Kursu öğretici ve öğrencilerine, tüm görevlilere ve katkı sağlayan Kayserili hayır severlere teşekkür etti.