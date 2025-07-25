  • Haberler
  • Gündem
  • Türkiye Diyanet Vakfı, orman yangınlarıyla mücadelede sahada

Türkiye Diyanet Vakfı, orman yangınlarıyla mücadelede sahada

Türkiye Diyanet Vakfı orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde söndürme ve soğutma çalışmalarına katılan arama kurtarma ekipleriyle ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleriyle destek sağlıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, orman yangınlarıyla mücadelede sahada

Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına yönelik müdahale çalışmaları devam ederken Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) arama kurtarma ekipleri ve gönüllüleriyle sahada çeşitli destek faaliyetleri yürütüyor. Vakıf, yangınlardan etkilenen vatandaşlara ve görevli ekiplere yönelik de ikram ve kumanya dağıtımı gibi yardım çalışmaları sürdürüyor.

Eskişehir’in Büyükyayla ve Fethiye mahalleleri arasında çıkan orman yangınına müdahale sürecinde, TDV Eskişehir Şubesi koordinasyonuyla 5 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Alanda görev yapan ekiplere destek amacıyla 10 görevli, 1 mobil ikram aracı ve 2 destek aracıyla birlikte sıcak çorba, ikramlıklar ve içecek dağıtımı yapıldı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyünde çıkan yangın sonrası TDV Safranbolu Şubesi ekipleri, bölgedeki vatandaşlara su ve ikramlıklar ulaştırdı.

Sakarya’nın Geyve ilçesi Hacılar Mahallesi’nde meydana gelen yangında, TDV Sakarya Şubesi’ne bağlı 8 kişilik arama kurtarma ekibi müdahale çalışmalarında aktif görev aldı.

TDV, geçtiğimiz günlerde Tekirdağ, Uşak, İzmir, Manisa, Hatay, Eskişehir ve Bilecik Gölpazarı’nda meydana gelen yangınlara da hem arama kurtarma ekipleri hem de insani yardım çalışmalarıyla katkı sağladı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kültepe Müzesi'nde Son Aşama: Kayadan Oyma Mimari Projesi Tamamlanıyor
Kültepe Müzesi'nde Son Aşama: Kayadan Oyma Mimari Projesi Tamamlanıyor
Kayseri'nin Yeni Sezon Hazırlıkları Tamamlandı: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Kayseri’nin Yeni Sezon Hazırlıkları Tamamlandı: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Vekil Çopuroğlu, 'Hunat Cami'nin gelecek kuşaklara aktarılması için takipçisi olacağız'
Vekil Çopuroğlu, “Hunat Cami’nin gelecek kuşaklara aktarılması için takipçisi olacağız”
Dünya'da Neler Oluyor? Filistin'i Tanıyan Ülkeler
Dünya'da Neler Oluyor? Filistin'i Tanıyan Ülkeler
Talas Belediyesi'nden Yerel Üreticiye Yem Desteği
Talas Belediyesi'nden Yerel Üreticiye Yem Desteği
Vali Çiçek: 'ERVA Spor Okulları benim şeref ve namus meselem'
Vali Çiçek: “ERVA Spor Okulları benim şeref ve namus meselem”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!