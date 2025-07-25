Türkiye Diyanet Vakfı, orman yangınlarıyla mücadelede sahada

Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına yönelik müdahale çalışmaları devam ederken Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) arama kurtarma ekipleri ve gönüllüleriyle sahada çeşitli destek faaliyetleri yürütüyor. Vakıf, yangınlardan etkilenen vatandaşlara ve görevli ekiplere yönelik de ikram ve kumanya dağıtımı gibi yardım çalışmaları sürdürüyor.

Eskişehir’in Büyükyayla ve Fethiye mahalleleri arasında çıkan orman yangınına müdahale sürecinde, TDV Eskişehir Şubesi koordinasyonuyla 5 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Alanda görev yapan ekiplere destek amacıyla 10 görevli, 1 mobil ikram aracı ve 2 destek aracıyla birlikte sıcak çorba, ikramlıklar ve içecek dağıtımı yapıldı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyünde çıkan yangın sonrası TDV Safranbolu Şubesi ekipleri, bölgedeki vatandaşlara su ve ikramlıklar ulaştırdı.

Sakarya’nın Geyve ilçesi Hacılar Mahallesi’nde meydana gelen yangında, TDV Sakarya Şubesi’ne bağlı 8 kişilik arama kurtarma ekibi müdahale çalışmalarında aktif görev aldı.

TDV, geçtiğimiz günlerde Tekirdağ, Uşak, İzmir, Manisa, Hatay, Eskişehir ve Bilecik Gölpazarı’nda meydana gelen yangınlara da hem arama kurtarma ekipleri hem de insani yardım çalışmalarıyla katkı sağladı.