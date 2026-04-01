Türkiye Dünya Kupası'nda
Türkiye, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Avrupa elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 yenen A Milli Takım, Dünya Kupası biletini aldı. Türkiye'ye galibiyeti getiren gol 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Dünya Kupası’nda D grubunda yer alacak Türkiye’nin rakipleri ABD, Paraguay ve Avustralya olacak.
