Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 yılı büyüme rakamları açıklandı. Açıklanan rakamları değerlendiren Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Türkiye ekonomisinin 2025 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasılası (GSYH) bir önceki yıla oranla yüzde 3,6 artış gösterdi. GSYH 2025 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 3,4 artış gösterdi. Türkiye ekonomisi üst üste 22 çeyrek büyüme başarısı göstermiş oldu” dedi.

Başkan Mehmet Yalçın, “Küresel ekonomik gelişmeler ve bölgesel risklere karşın Türkiye’nin 2025 yılında elde ettiği büyüme rakamı sevindiricidir. 2025 yılı genelinde sağlanan pozitif yönlü büyüme oranları, küresel belirsizliklere rağmen, ekonomimizin güçlü yapısını bir kez daha teyit etmiştir” diye konuştu.

Küresel jeopolitik görünümün giderek daha zor bir hale geldiğine değinen Başkan Yalçın, “Enerjiye ulaşmadaki maliyet artışı, ticaret yollarının yeniden şekilleniyor olması, tüm dünyadaki korumacı anlayışlar ve ABD’nin uyguladığı aşırı vergi oranları süregelmektedir. Önemli bir üretim kapasitesine sahip olan Çin’in tüm dünyadaki ülkelerin sanayilerini etkilemesi de ayrıca önem arz etmektedir. Değişen küresel ekonomik yapıda; Türkiye’nin, Çin başta olmak üzere rekabet edilen tüm ülkelere karşı kapsamlı bir ekonomi politikası oluşturması ve planlamaların yapması kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

Yalçın, “2025 yılı büyüme rakamlarının sektörlere göre dağılımına bakıldığında sanayi sektörü yüzde 2,9 büyüme sağlamıştır. Daha fazla büyüme rakamına ulaşılabilmesi için sanayicilere düşük faizli finansman sağlanması, daha fazla yatırıma teşvik edici vergi avantajlarının getirilmesi ve üretimimizi güçlü kılacak mekanizmaların devreye alınması gereklidir. İstihdamda, enerjide ve lojistikte maliyetlerin düşürülmesi, rekabet edilebilirliğinin sağlanması için gereklidir. Sanayicilerimizin üretimde ihtiyaç duydukları ara mamul ve hammadde gibi dış bağımlı başlıklarda maliyetlerin aşağıya çekilebilmesi beklentimizdir” şeklinde konuştu.

Başkan Mehmet Yalçın değerlendirmesinde, 2025 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,0, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,8, sanayi yüzde 2,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7 arttığını, tarım sektörünün ise yüzde 8,8 azalma gösterdiğini vurguladı.

Yalçın, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,4 artarak 18 trilyon 467 milyar 295 milyon TL olduğunu belirterek, GSYH'nin dördüncü çeyrek değerinin cari fiyatlarla 438 milyar 605 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.