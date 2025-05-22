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  • 'Türkiye Ekonomisi ve Anadolu Sanayisinin Yön Arayışı' Paneli düzenlenecek

'Türkiye Ekonomisi ve Anadolu Sanayisinin Yön Arayışı' Paneli düzenlenecek

'2025'te Türkiye Ekonomisi ve Anadolu Sanayisinin Yön Arayışı' başlığındaki panel, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ev sahipliğinde, Ekonomi Gazetesi ve EMA Yeminli Mali Müşavirlik işbirliğinde ve Kayseri Radar iletişim sponsorluğunda gerçekleşecek.

'Türkiye Ekonomisi ve Anadolu Sanayisinin Yön Arayışı' Paneli düzenlenecek

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ev sahipliğinde, Ekonomi Gazetesi ve EMA Yeminli Mali Müşavirlik işbirliğinde ve Kayseri Radar iletişim sponsorluğunda ‘2025’te Türkiye Ekonomisi ve Anadolu Sanayisinin Yön Arayışı’ başlığındaki panel gerçekleştirilecek.

27 Mayıs Salı günü saat 14.00’te KAYSO Meclis Salonu’da gerçekleştirilecek programda, Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı ve Köşe Yazarı Dr. Şeref Oğuz ile EMA YMM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeminli Mali Müşavir Muhammed Kutub Bağırgan’ın konuşmacı olarak yer alacak. 

Düzenlenecek olan panelde konuşmacılar ’Belirsizlikler, Riskler ve Yeni Fırsatlar’ alt başlığında sanayicilerle interaktif bir sohbet gerçekleştirecek. Panelin ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyüykkılıç’a da kent ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edilecek.

Haber Merkezi

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