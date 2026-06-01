Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılının ilk 3 aylık dönemi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla sonuçlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre, GSYH 2026 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 arttı.
Yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,1, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 3 yükseldi.
Mal ve hizmet ihracatı, 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 12,7, ithalatı ise yüzde 2 azaldı.

