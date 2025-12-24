Türkiye Ekonomisinin Nabzı Kayseri Ticaret Odası'nda Atacak!

  • Haberler
Kayseri Ticaret Odası (KTO), ekonomi dünyasının önde gelen isimlerini Kayserili iş insanlarıyla buluşturuyor. 'Türkiye Ekonomisinin Nabzı: 2025 Analizi, 2026'ya Bakış' başlığıyla düzenlenecek panelde, küresel gelişmelerin etkisiyle geride bıraktığımız 2025 yılının değerlendirmesi yapılacak ve iş dünyasını bekleyen 2026 yılı tüm yönleriyle ele alınacak.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer GÜLSOY'un açılış konuşmalarıyla başlayacak olan programda; Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan GÜLDAĞ, Genel Koordinatör Vahap MUNYAR ve Yayın Kurulu Başkanı Şeref OĞUZ, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Şehrimizin ve ülkemizin ekonomik geleceğine ışık tutacak bu önemli buluşmaya tüm basın mensupları davetlidir.

PROGRAM BİLGİLERİ:
- **TARİH:** 25 Aralık Perşembe  
- **SAAT:** 14:00  
- **YER:** Kayseri Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu  

Bu panel, Kayseri'nin ekonomik dinamizmini artırmak ve iş dünyasına yeni perspektifler kazandırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Tüm ilgililerin katılımı beklenmektedir.

