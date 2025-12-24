Türkiye Ekonomisinin Nabzı Kayseri Ticaret Odası'nda Atacak!

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer GÜLSOY'un açılış konuşmalarıyla başlayacak olan programda; Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan GÜLDAĞ, Genel Koordinatör Vahap MUNYAR ve Yayın Kurulu Başkanı Şeref OĞUZ, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Şehrimizin ve ülkemizin ekonomik geleceğine ışık tutacak bu önemli buluşmaya tüm basın mensupları davetlidir.

PROGRAM BİLGİLERİ:

- **TARİH:** 25 Aralık Perşembe

- **SAAT:** 14:00

- **YER:** Kayseri Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu

Bu panel, Kayseri'nin ekonomik dinamizmini artırmak ve iş dünyasına yeni perspektifler kazandırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Tüm ilgililerin katılımı beklenmektedir.