Türkiye Futbol Adamları Derneği Kayseri Şubesi'nden Anlamlı Panel
Türkiye Futbol Adamları Derneği Kayseri Şubesi, kuruluşunun 3. yılını bir dizi etkinlikle kutladı. 3. yıl etkinlikleri kapsamında, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonu'nda, 'Sporun şiddet ve saldırganlığın önlenmesindeki rolü' konulu bir panel düzenlendi.
Büyük ilgi toplayan ve ilgiyle izlenen panel, Kayseri Valiliği, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Hacılar ve Talas Belediye Başkanlığı ve ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından desteklendi.
Panelin açılış konuşması yapan TÜRFAD Kayseri Şube Başkanı Şükrü Sağıroğlu, Kayseri Şubesi’nin kuruluş hikayesini anlatırken, amaçlarının Kayseri’de futbola emek vermiş tüm futbol adamlarını tek çatı altında toplamak olduğunu söyledi.
Panele katılan konuşmacılar, Sporda şiddet ve saldırganlık, şiddetin önlenmesi ve toplumsal bir sorun haline gelen şiddet olaylarının çözümü konusunda yapılan çalışmalar üzerinde önemli açıklamalar yaptı.
Moderatörlüğünü ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kaya’nın yaptığı panelde, Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi, Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Ödülü Sahibi İstanbul ve İzmir Gençlik ve Spor eski İl Müdürü, Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Vareskalı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı, FİFA eski hakemlerinden, A Spor TV Futbol Yorumcusu ve TÜRFAD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çulcu ve Kayseri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yasin Zeki konuşmacı olarak katıldı.
