Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri İl Başkanlığına Muzaffer Pala getirildi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri İl Başkanlığına Türkiye Kamu Sen Kayseri Şube Başkanı Muzaffer Pala getirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Pala, “Bugün itibariyle; mensubu olmaktan şeref duyduğum Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nın Kayseri İl Başkanlığı görevine getirilmiş bulunmaktayım. Kutsal vatan topraklarımız için hayatını ortaya koyan tüm İsimsiz kahramanlarımıza ve ailelerine bu sorumlulukta hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Bende bir şehit yakını, şehit kardeşi olarak tüm şehit yakınlarımıza ve gazilerimize her şart ve koşulda görevi devreden başkanımız Sayın Sami Doğan beyefendi gibi vakfımızın daha iyi şartlara gelmesini sağlayıp onların iyi günde kötü günde yanlarında olarak, bir damla fayda üretebilirsek ne mutlu bizlere. Allah bizleri sizlere mahcup etmesin. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerine yer verdi.