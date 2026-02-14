Türkiye, Günlük Tütün Kullanımında OECD Zirvesinde

Tütün Kullanımında Endişe Verici Veriler

2022 yılına ait veriler, Türkiye’nin günlük tütün kullanımında OECD ülkeleri arasında lider konumda olduğunu göstermektedir. 15 yaş ve üzeri nüfusta tütün kullananların oranı %28,3’e ulaşarak, OECD ortalamasını neredeyse iki katına çıkarmaktadır. Türkiye, geçmişte güçlü bir Şark tipi tütün üreticisi olarak bilinirken, günümüzde yüksek tüketim oranlarıyla dikkat çekiyor.

Tütün Endüstrisi ve Tüketim Alışkanlıkları

Dünya genelinde tütün piyasasına yön veren ülkeler, üretim ve finans alanında öne çıkarken, tüketim rakamlarında Türkiye’nin gerisinde kalıyorlar. Türkiye’de sigara üretimi büyük ölçüde çok uluslu şirketler tarafından gerçekleştirilirken, tütün tüketimi yaygın bir alışkanlık haline gelmiştir. Kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,8 adede ulaşarak, Türkiye’yi yoğun içici kitlesine sahip bir ülke konumuna taşıyor.

Politika Başarısı ve Tüketim Oranları

Türkiye, dumansız hava sahası ve sağlık uyarıları konusunda olumlu politikalar geliştirmiş olsa da, vergilendirme politikaları ve tütün ürünlerinin erişilebilir fiyatları yüksek tüketim oranlarını destekliyor. Bir paket sigaranın Türkiye’de 2,18 dolara satılması, ülkemizi sigaranın en ucuz olduğu 93. ülke haline getiriyor. Bu durum, tütün bağımlılığını ekonomik olarak sürdürülebilir kılıyor.

Kanserle Mücadelede Tütünün Rolü

Tütün kullanımının halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, özellikle akciğer kanseri ve ölüm istatistiklerinde belirgin bir şekilde görülmektedir. Türkiye’de tütünle ilişkili kanserlerin görülme sıklığı dünya ortalamasının üzerinde seyrederken, 2024 yılı projeksiyonları her 7 ölümden birinin solunum sistemi hastalıklarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu durum, tütünle mücadelede daha kararlı ve denetim gücü yüksek kamu stratejilerinin uygulanmasının zorunlu hale geldiğini ortaya koyuyor.

Sonuç

Türkiye, tütün kullanımında OECD ülkeleri arasında lider konumda bulunurken, bu durum halk sağlığı açısından ciddi riskler taşımaktadır. Kamu sağlığı stratejilerinin güçlendirilmesi ve tütünle mücadelede daha etkin politikaların hayata geçirilmesi, toplum sağlığını korumak adına büyük önem taşımaktadır.