Türkiye – Gürcistan: 4-1

Geçtiğimiz cumartesi günü Bulgaristan’ı 1-6 mağlup eden A Milliler, bu akşam Gürcistan’ı konuk etti. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan A Milliler, müsabakayı 4-1’lik skorla mağlup etti. Müsabaka sonucunda E Grubu’nda A Milliler, puanını 9’a yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL… Kenan Yıldız attı, A Milliler öne geçti! Abdülkerim’in orta yuvarlaktan sol ayağıyla uzun gönderdiği topla sol ayağıyla uzun gönderdiği topla sol kanattan savunma arkasına sarkan Kenan Yıldız, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve penaltı noktasının gerisinden aşırtma vuruşla ağları havalandırdı. 1-0

GOL… Merih Demiral’la fark ikiye çıktı! Sol kanattan Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı kornerde ön direkte çok iyi yükselen Merih, yakın köşeye doğru kafa vuruşunu yaptı ve Mamardashvili’nin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-0

GOL… Yunus Akgün farkı üçledi. Sol kanattan gelişen atakta Kerem’in zor pozisyonda attığı derinlemesine pasla bomboş durumda savunma arkasına hareketlenen Kenan, çaprazdan içeri sokulup pasını çıkardı. İsmail’in penaltı noktasının önünden vuruşunda savunmanın çizgiden çıkardığı topu kale alanı önünden Yunus Akgün sol ayağıyla tamamladı. 3-0

GOL… Fark dörde çıktı! Sol kanattan kazanılan korneri Hakan Çalhanoğlu kullandı, Demiral kale alanının ilk metresinden müthiş bir kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. 4-0

GOL… Fark üçe indi! Sağ kanattan gelişen Gürcistan akınında Kakabadze’nin derin pasında ceza alanı ön çizgisindeki Kiteishvili’nin topuğuyla bıraktığı topu önüne iyi alan Kochorashvili karşı karşıya pozisyonda sağ alt köşeye vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 4-1

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: Kocaeli Stadyumu

HAKEMLER: R. Petrescu, M. Artene, A. Ghinguleac, M. Birsan (AVAR), A. Chivulete

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu (DK. 78 Salih Özcan), İsmail Yüksek, Yunus Akgün (DK. 68 Orkun Kökçü), Kerem Aktürkoğlu (DK. 78 Oğuz Aydın), Arda Güler (DK. 68 Barış Alper) ve Kenan Yıldız (DK. 82 Ferdi Kadıoğlu)

GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Gocholeishvili, Lochoshvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kiteishvili (DK. 65 Gagnidze), Kvaratskhelia, Davitashvili (DK. 71 Lobjanidze), Mikautadze (DK. 46 Zivzivadze)

GOLLER: DK. 14 Kenan Yıldız, DK. 22 ve DK.52 Merih Demiral, DK. 35 Yunus Akgün (TÜRKİYE), DK. 64 Kochorashvili (Gürcistan)

SARI KART: Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (TÜRKİYE), Kochorashvili (GÜRCİSTAN)