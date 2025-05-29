Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'den Kayseri'ye ziyaret

Üç kez Olimpiyatlarda, 8 kez dünya ve 11 kez Avrupa’da madalya kazanan, aktif sporculuk hayatı noktaladıktan sonra Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına seçilen Taha Akgün Kayseri’ye ziyarette bulundu. Genç federasyon başkanının ziyareti hakkında konuşan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; “Taha Akgül, gibi Türk Güreşine damga vuran şampiyonluklara doymayan başarılı dev ismi İl Müdürlüğümüzde ağırladık. Elde ettikleri başarıların yanı sıra bundan sonra yapılacak olan projeler ile ilgili istişarelerde gerçekleştirdik. Türk Güreşinin Dünya zirvesindeki yerini korumak ve elde edilen başarıları perçinlemek için görüş alışverişinde bulunduk. Hem İl Müdürlüğümüz adına hem de şahsım adına gerçekleştirdikleri bu ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.