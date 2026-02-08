Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 9. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 9. Olağan Genel Kurulu; Dernek Başkanı Mustafa Işık’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Işık genel kurulda yaptığı konuşmada, “Adaylı genel kurul için geliyoruz, 2 adayımız var. Huzur içerisinde sağlık, mutluluk ve şehit ailelerimize, gazilerimize hizmet getirecek bir yarış olsun. Bu bir seçim değil bence hizmet yarışıdır. Kazanan hepimizin başkanı olsun. Bizler de Ankara’da sizlerden aldığımız güç ile hak ve hakikatten ayrılmadan bize sunmuş olduğunuz talepleri en üst makamlara karşımıza her türlü engel çıkmasına karşın gücenmeden üzülmeden göğsümüzü gere gere mücadele veriyoruz” diye konuştu.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Yavuz ise, “Bu vatana bedel ödemiş olan bizler açılım, çözüm, terörsüz Türkiye süreci gibi söylemler adı altında bu hainleri gün yüzüne çıkarmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Bu süreçleri desteklemiyor, onaylamıyoruz. Bu tür oluşumların şiddetle karşısındayız. Şehidimizin, gazimizin asil kanıyla sulanmış vatan toprağında hiçbir hainin nefes almasına tahammülümüz yoktur. Bu vatana bedel ödemiş bizlerin hassasiyetini gözetmeyen kimseye hakkımızı helal etmiyoruz. 6 şubat depremlerinden sonra gazilerimize ve şehit ailelerine elimizden gelen en iyi şekilde yardımcı olduk” şeklinde konuştu.



Başkan Adayı Mehmet Öztürk de, “Öncelikle şunu açık yüreklilikle söylemek isterim ki; Bu göreve talip olmamın sebebi makam, ünvan ya da kişisel beklenti değildir. Bu görev; şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkma, gazilerimizin onurunu ve haklarını koruma sorumluluğudur. Vatan; yalnızca bir toprak parçası değil, uğruna can veren şehitlerin, canını ortaya koyup yaşayan gazilerin emanetidir. Şehit, bu milletin susmayan vicdanı, gazi ise bu devletin yaşayan hafızasıdır. Bir ülkede şehit unutuluyorsa, gazi görmezden geliniyorsa, orada vatan kavramı sadece sözde kalır. Vatanı ayakta tutan şey; makamlar, rütbeler, çıkarlar değil, kanla yazılmış fedakârlık tarihidir. Şehit toprağa düşerek bu millete istiklal, gazi hayatta kalarak devlete sorumluluk yükler. Bu yüzden; Şehide saygı minnetle, Gaziye vefa adaletle olur. Unutulmamalıdır ki şehit ve gazisine sahip çıkmayan bir devlet, vatanını koruyamaz. Mevcut yönetim çeşitli dönemlerde yaklaşık 20 yıldır bu görevi yürütüyor. Bu sebeple artık yeter diyoruz. Üyelerimiz hizmet istiyor, yeni yüzler görmek istiyor. Eksikleri, sıkıntıları gördük bu yüzden adaylığımızı açıkladık. Eğer sizlerin teveccühüyle bu göreve seçilirsem; Derneğimizde adil, şeffaf ve ulaşılabilir bir yönetim anlayışı sergileyeceğim. Hiçbir üyemizin kendini yalnız, sahipsiz ya da ötelenmiş hissetmesine izin vermeyeceğim. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hak ve taleplerinin her platformda takipçisi olacağım. Resmi kurumlarla ilişkilerimizi güçlendirerek, sorunlara çözüm odaklı yaklaşacağım. Derneğimizi sadece belirli günlerde değil, her zaman yaşayan bir yapı haline getirmek için çalışacağım. Şunu özellikle vurgulamak isterim: Bu yol tek başına yürünecek bir yol değildir. Ben değil, biz anlayışıyla; tecrübeye saygı duyan, gençleri sürece katan, her fikri kıymetli gören bir ekip anlayışıyla hareket edeceğim” şeklinde konuştu.