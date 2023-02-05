Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği genel kurulu başladı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu başladı. Kurulda yarışan 4 isimden biri olan Ömer Özen adaylıktan çekildi, genel kurulda Yılmaz Üçkan, Mete Kurt ve Ali Yavuz yarışacak.

Saat 11.30’da başlayan seçim 17.00’ye kadar devam edecek. Daha sonra ise sayıma geçilecek.