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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği genel kurulu başladı
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi 8. Olağan Genel Kurulunda yarışan 4 isimden biri olan Ömer Özen adaylıktan çekildi, genel kurulda 3 aday yarışacak.
- 05.02.2023 13:57
- Güncelleme: 05.02.2023 13:57
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu başladı. Kurulda yarışan 4 isimden biri olan Ömer Özen adaylıktan çekildi, genel kurulda Yılmaz Üçkan, Mete Kurt ve Ali Yavuz yarışacak.
Saat 11.30’da başlayan seçim 17.00’ye kadar devam edecek. Daha sonra ise sayıma geçilecek.
1ha
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