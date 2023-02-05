Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu başladı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurulu başladı. Başkanlık için 4 aday yarışacak.

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  • 05.02.2023 12:37
  • Güncelleme: 05.02.2023 13:07
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu başladı
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulu başladı. Başkanlık için 4 aday yarışacak.

Gültepe Kültür Merkezi’nde başlayan genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden genel kurulda konuşma yapan Dernek Başkanı Ali Yavuz; "2003 yılında Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği şubesi Kayserimizde kuruldu. O günden bu güne de derneğimiz faaliyet göstermektedir. Derneğimiz bugün 8. Olağan Genel Kurulunu yapmaktadır. Şehit aileleri ve gazilerimizden oluşan üyelerimiz ile birlikte toplandık. Şehit aileleri ve gazilere yakışır bir şekilde genel kurulumuzu yapıp, derneğimizi en üst seviyelere taşımak için bayrak yarışındayız. Burada 4 arkadaşımız aday olarak çıktı. Üyelerimiz kimi tercih ederse onunla birlikte derneğimiz yoluna devam edecek. Bir bayrak yarışıdır, kim hayırlısı ise o gelsin. Bizim için derneğimizin ileriye gitmesi her şeyden önemli. Önemli olan şehit aileleri ve gazilere hizmet edilmesi, onların sıkıntılarının takip edilip çözüme kavuşturulması. Biz büyük bir aileyiz, birlikte acı çektik, birlikte sevindik. Yine burada aynı şekilde birlik ve beraberlik içinde genel kurulumuzu yapıp, şehit ailelerimize yakışır şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Başkan Adayı Yılmaz Üçkan ise bunun bir bayrak yarışı olduğunu ifade ederek; "Öncelikle ülkemize ve Kayserimize hayırlı olsun. Bu bayrak yarışında yola çıkan 4 kardeşimiz var. Ben de bu derneğin kurucularından biri olarak bu güne içinde bulundum. Bugün de kardeşlerimizle birlikte bayrak yarışı için tekrar mücadele ediyoruz. Bizlerin amacı bu vatanın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden şehitlerimize, onların geride bıraktığı emanetlerine, kahramanca mücadele edip kolu, bacağı, gözü olmayan kardeşlerimizin yerini doldurmak için buradayız. Yerel ve ulusal bazda çalışmalarımız var. Bu çalışmaları yürütebilmek, onların yanında olabilmek, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü, fedakarlık yapanların hakkını arayabilmek için adayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından üyelerin oy verme işlemi başladı.

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İHA

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