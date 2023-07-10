Türkiye Kamu Sen Kayseri İl Başkanlığına Muzaffer Pala getirildi

Türkiye Kamu Sen’de bayrak değişimi yaşandı. Türk Büro Sen Kayseri Şube başkanlığı görevini yürüten Muzaffer Pala, Türkiye Kamu Sen Kayseri İl Başkanlığı görevini Kamil Ünal’dan devraldı.

MHP İl Başkanı Ahmet Bağçovan, Kamu Sen İl Başkanlığı görevini yürüten Ünal’a plaket verirken görevi devralan Pala’ya başarı diledi. MHP Kayseri İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada: “İl Başkanımız Ahmet Bağçovan, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonumuza bağlı şube başkanlarımızla istişare toplantısı yaptılar.Görevi devreden Kamil Ünal başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder,yeni atanan Kamu-Sen İl Başkanımız Muzaffer Pala'ya başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.