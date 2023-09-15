Türkiye Kart Projesi, Kayseri'de toplu ulaşıma yenilik getiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Türkiye Kart Entegrasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini açıkladı.

PTT A.Ş koordinasyonunda yürütülen Türkiye Kart Projesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 1’inci 100 günlük İcraat Programı, On Birinci Kalkınma Planı ve Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’nda da yer alıyor. Proje, Türkiye Kart’ın Kayseri Toplu Ulaşım araçlarında da kullanılabilmesi amacıyla başlatıldı. Kayseri Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Mehmet Canbulut, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, projenin Kayseri için taşıdığı önemi vurgulayarak şunları söyledi:

"Türkiye Kart uygulamasının Kayseri gibi büyük bir şehirde hayata geçirilmesi, Kayseri toplu ulaşımının, Türkiye Kart’ın geçerli olduğu diğer şehirler ile entegre olması yönünden de önemli bir adımdır. PTT A.Ş, Kayseri Ulaşım A.Ş ve E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş. gibi önde gelen firmalar, projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için iş birliği yapıyorlar. Bu çalışmalar sırasında, kullanıcı memnuniyetini artırmak amacıyla teknik yenilikler ve geliştirmeler de gerçekleştiriliyor."

Canbulut, projenin toplu ulaşımın modernizasyonu ve kolaylaştırılması yönünden Kayseri’ye değer katacak bir çalışma olduğunu belirtirken, Türkiye Kart Projesi’nin bir an önce hayata geçirilmesi için entegrasyon ve test çalışmalarının hızla sürdüğünü ekledi. Canbulut, bu projenin başlamasında ve ilerlemesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın büyük katkısı olduğunu ifade etti.