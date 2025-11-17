Türkiye Kupası şampiyonu FM Baver Yılmaz oldu

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Kayseri Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda 8–16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 2025 Türkiye Kupası sona erdi. Türkiye Kupası'nın şampiyonu FM Baver Yılmaz oldu.

Türkiye Kupası şampiyonu FM Baver Yılmaz oldu

Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla, Türkiye Satranç Federasyonu’nun işbirliğiyle 9-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Satranç Türkiye Kupası sona erdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular, şampiyonluk için mücadele etti. Ödül törenine Kocasinan Belediye Başkan Vekili Mustafa Bulda, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Can Çömez, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Faruk Aydın, Teknik Kurul Başkanı Melih Çiçek, Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu, Sporcular Kurulu Başkanı Özgün Yalçın, Turnuva Direktörü Ümit Küçükahmetoğlu, Turnuva Başhakemi IA Fuat Ergür, hakemler ve sporcular katıldı. 2025 Türkiye Kupası Şampiyonu ise FM Baver Yılmaz oldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vali Çiçek'ten asayiş değerlendirmesi
Vali Çiçek’ten asayiş değerlendirmesi
15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında tercih süreci başladı
15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında tercih süreci başladı
Başkan Ganbarov, '17 Kasım, Azerbaycan'ın milli kimliğini tüm dünyaya gösterdiği dönüm noktasıdır'
Başkan Ganbarov, “17 Kasım, Azerbaycan’ın milli kimliğini tüm dünyaya gösterdiği dönüm noktasıdır”
SP'de görevden alınan Baki Coşkun, YRP'ye geçti
SP’de görevden alınan Baki Coşkun, YRP’ye geçti
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Lider Akademi Projesi kapsamında '1. Lider Buluşması' yarın gerçekleşecek
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Lider Akademi Projesi kapsamında “1. Lider Buluşması” yarın gerçekleşecek
Vücutta demir depoları tükeniyor: Ferritin düşüklüğüne karşı uyarı
Vücutta demir depoları tükeniyor: Ferritin düşüklüğüne karşı uyarı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!