Türkiye Kupası şampiyonu FM Baver Yılmaz oldu

Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla, Türkiye Satranç Federasyonu’nun işbirliğiyle 9-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Satranç Türkiye Kupası sona erdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular, şampiyonluk için mücadele etti. Ödül törenine Kocasinan Belediye Başkan Vekili Mustafa Bulda, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Can Çömez, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Faruk Aydın, Teknik Kurul Başkanı Melih Çiçek, Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu, Sporcular Kurulu Başkanı Özgün Yalçın, Turnuva Direktörü Ümit Küçükahmetoğlu, Turnuva Başhakemi IA Fuat Ergür, hakemler ve sporcular katıldı. 2025 Türkiye Kupası Şampiyonu ise FM Baver Yılmaz oldu.